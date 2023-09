Visita alla fabbrica Forti onorando la Liberazione Bosi: "Storia da sapere"

Il Comune di Vaiano celebra, domenica, il 79° l’anniversario della Liberazione, accendendo i riflettori su un tema che non potrebbe essere più attuale, quello del lavoro nelle fabbriche e delle battaglie sindacali che segnarono la nascita dell’antifascimo e la lotta per la Liberazione.

"La Valbisenzio tutta ha dato un contributo fondamentale al movimento sindacale. Proprio dalla fabbrica Forti a La Briglia partirono fin dall’inizio del 900 gli scioperi più combattivi per importanti conquiste per il lavoro – sottolinea il sindaco di Vaiano Primo Bosi – Le fabbriche sono uno dei cardini della costruzione di una coscienza democratica ed è importante conoscerne la storia". Domenica, il Comune di Vaiano, con Anpi, Cdse e con il premio letterario Il Ponticello, organizzano "Dall’antifascismo operaio alla lotta di Liberazione", visita guidata all’ex villaggio-fabbrica Forti de La Briglia, a cura di Luisa Ciardi, archeologa industriale della fondazione Cdse, e la visita al Lanificio Nuovo Ri-Vera, azienda tessile attiva. Il ritrovo è fissato alle 10 in piazza Mazzini, a La Briglia.