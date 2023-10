Visita al Pecci di Prato con Lina Pallotta: Volevo vedermi negli occhi

In occasione del finissage della mostra di Lina Pallotta "Volevo vedermi negli occhi", a cura di Michele Bertolino e Elena Magini, il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci oggi presenta una serie di attività di approfondimento legate alle tematiche messe in campo dalle fotografie dell’artista. La stessa Lina Pallotta farà una speciale visita guidata, a partire dalle 17. Seguirà alle 18 un dialogo tra Sandra Cane, scrittrice e ricercatrice indipendente di queer studies e Antonia Caruso, scrittrice e attivista transfemminista, sulla visibilità dei corpi trans e queer, a partire dagli scatti di Pallotta. Lina Pallotta ha iniziato a fotografare Porpora Marcasciano, scrittrice e attivista trans, nel 1990. Il progetto Porpora, di cui è presentata una selezione tra le centinaia di foto che lo compongono, è un ritratto in-finito dell’amica e compagna. Uno sguardo obliquo coglie attimi quotidiani, l’evoluzione del corpo, le geografie personali, illuminando la poesia dell’agire politico. Volevo vedermi negli occhi, prima mostra personale di Lina Pallotta in un’istituzione museale italiana, è un diario privato aperto alla lettura pubblica. Ingresso al Pecci con biglietto mostre

intero 10 euro, ridotto 7.