Virtuosissime, un viaggio nel ’600 E il sabato all’opera con Abbado

La preziosa possibilità di ascoltare i recenti concerti dell’ 85° Maggio Musicale Fiorentino su RTC: oggi alle 20,30, oltre un’ora con l’orchestra diretta dal maestro Daniele Gatti e il Coro diretto dal maestro Fratini per un tutto Verdi: dal popolare "Nabucco" sinfonia e "Va pensiero" al più raro brano da "Otello", i ballabili composti per la versione di Parigi del 1894. Lunedì alle 10,40 un mattino di settembre con le trasparenze sonore di Ravel della coreografia mitologica di "Daphnis et Cloé". Alle 18,40 torna "Virtuosissime" la rubrica di Antonella D’Ovidio che si interessa di cantanti e strumentiste nell’Italia del Seicento: il canto monodico della Camerata Fiorentina di Vittoria Archilei detta la Romanina. Registrazioni d’epoca del 1956: alle 22,51 Mitropoulos dirige "L’apprendista stregone" di Dukas (e tanta musica francese). Martedì alle 18,40, tra "belle addormentate" (di Cajkovskij) e "balletti di fate" (di Stravinskij), segue alle 20,30 la Spagna di De Falla, de "La vida breve" (1913): canto e tanti spazi strumentali (tra cui si riconosce il leit motiv di "La vita è bella" di Benigni). Mercoledì e voci femminili. Alle 11,39, quasi un’ora insieme a Teresa Berganza mezzosoprano spagnolo che canta canzoni della sua terra con la suggestione coinvolgente di un ottetto di violoncelli. Giovedì 14 alle 15,40, un’ora con Maria Callas e i concerti d’Amburgo dal vivo del 1959. Storiche voci virili alle 20,30: quella di Alexander Kipnis basso ucraino ( epoca 1930) apprezzato per la bellezza della sua voce morbida e suadente e per l’eccellenza della sua abilità musicale: dal solenne monologo dello zar Boris Godunov alla saltellante "Canzone della pulce". Venerdì, alle 16,08, le geniali e gustose romanze da camera di Rossini, cui segue alle 21,59 le canzoni popolari di Caruso su parole di Zangarini e Ada Negri. Sabato 16 alle 17, Boulez dirige la "Sinfonia n.5" di Mahler. Molta Spagna: quella di Ravel con "Rapsodie espagnole" e "La Valse" ( alle 18,40), cui segue alle 19,08 quella di Bizet con "Carmen" e la straodinaria voce di Elena Obraztsova per "Habanera". Serata all’opera (20,30) con la grande edizione di "Boris Godunov" di Musorgskij con Claudio Abbado che dirige i Berliner Philharmoniker.

Goffredo Gori