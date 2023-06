Violenze sessuali su ragazzini Al "Diavolo" 10 anni e quattro mesi La pesante condanna in Appello

Dieci anni e quattro mesi di reclusione. È la condanna inflitta ieri dalla Corte d’assise d’appello di Firenze a Matteo Valdambrini, il 26enne di Montemurlo, arrestato dalla squadra mobile di Firenze nel giugno del 2020 con l’accusa di essere a capo di una setta e di aver costretto i suoi adepti, tutti ragazzini, a subire atti sessuali, dopo averli convinti di essere il "Diavolo" o un "vampiro" dotato di poteri sovrannaturali. In primo grado, il giovane (difeso dagli avvocati Sigfrido Fenyes, Piernicola Badiani ed Edoardo Orlandi) è stato condannato in abbreviato a 6 anni per cinque delle tredici violenze sessuali contestate e per pedopornografia, mentre è stato assolto dall’accusa di riduzione in schiavitù. A chiedere che la pena venisse raddoppiata (12 anni) in Appello è stato lo stesso procuratore generale, Angela Pietroiusti, che da pm aveva coordinato le indagini. Richiesta che è stata accolta dalla Corte che ha riconosciuto anche la riduzione in schiavitù.

Un caso choc, quello del "diavolo". Il contesto in cui sarebbero maturati gli abusi è quello di buone famiglie pratesi: nel gruppo di ragazzi "bene", avrebbe fatto credere loro di essere dei "prescelti", che nelle precedenti vite avevano avuto un’altra identità sovrannaturale e che la loro missione era quella di salvare il mondo. E per trasmettere i suoi poteri, sarebbe stato necessario congiungersi a loro. Secondo quanto emerso dalle indagini, Valdambrini, studente universitario, agganciava i potenziali adepti sui social. Li suggestionava convincendoli di essere dei prescelti e li legava a sé con un patto di totale obbedienza, ricorrendo a trucchi di magia. Durante i rituali dava morsi sulle braccia delle vittime "causando dolori persistenti e cicatrici", tutto per "aumentare le loro potenzialità e per riattivare l’essenza di lupo mannaro e vampiro delle loro vite precedenti". Con la scusa di recuperare i ricordi delle vite passate, faceva inalare incensi e cristalli. In quasi in tutte le occasioni gli incontri terminavano con il rituale dello "sblocco sessuale", con cui ragazzi anche minorenni venivano spinti ad avere rapporti omosessuali. I fatti contestati vanno dal dicembre 2018 alla primavera del 2019. Gli incontri sarebbero avvenuti in diversi luoghi: fra questi il parco di Galceti, il parco Le Fontane di Galciana, il cinema Multiplex Omnia, boschi e case libere dai nonni.

L.N.