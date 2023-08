Violenza sui lavoratori Prestanti incontra gli operai "Il caso della Acca sia di tutti"

"A questa vicenda bisogna dare la cosiddetta "cittadinanza pubblica" cioè farla conoscere su tutto il territorio e sollecitare gli organismi competenti a intervenire per il rispetto della legalità e dei diritti dei lavoratori": così il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti (nella foto con la delegazione) si è espresso al termine dell’incontro di ieri con una delegazione di lavoratori della Acca srl di Seano e Luca Toscano di Si Cobas. Per la prima volta la triste storia della Acca, un polo logistico con tre sedi e i cui lavoratori sindacalizzati sono stati aggrediti nelle ultime settimane, è entrata dentro un palazzo comunale.

Al sindaco e al vicesindaco Federico Migaldi sono stati ricapitolati i fatti avvenuti e l’unico risultato ottenuto con lo sciopero di mercoledì, cioè la possibilità di astenersi dal lavoro ed essere retribuiti in caso di pericolo per raggiungere il luogo di lavoro. Ma sul piatto restano tante questioni aperte, come l’orario di lavoro che non è mai di 8 ore. "La vicenda della Acca – ha aggiunto Prestanti – è l’ultima nel distretto pratese ma abbiamo seguito la storia della TexPrint, della Dreamland e quindi il problema va affrontato a tutti i livelli, da quello comunale sino al regionale. In questi anni come amministrazione abbiamo effettuato tanti controlli interforze nelle aziende e le competenze di ogni singolo ente (Asl, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro...) ci permettono di conoscere il problema e come intervenire".

Per Luca Toscano di Si Cobas con l’incontro in Comune a Carmignano si è aperta una porta importante: "Le istituzioni mostrano di sapere da che parte stare, è stato un confronto non retorico dove gli amministratori hanno ascoltato la viva voce degli operai sfruttati. La strada è ancora lunga per l’ottenimento dei diritti", osserva il sindacalista. La Acca di Seano, azienda a conduzione cinese, conta circa una quarantina di addetti, fra magazzinieri e autisti, tutti cittadini stranieri e gli iscritti al sindacato sono 15. Le altre sedi sono a Prato e Osmannoro.

M. Serena Quercioli