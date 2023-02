Violenza domestica e stalking Sette provvedimenti in 2 mesi

Prevenzione crimine: intensificati i controlli della polziia nei primi due mesi dell’anno con verifiche nelle zone più critiche della città almeno due volte a settimana. E’ il bilancio della Questura di questi primi due mesi dell’anno durante i quali le pattuglie della polizia sono stet impegnate impegnate al Serraglio, alla stazione Centrale ma anche nelle ore serali della la movida e nelle periferie. Secondo quanto riferito, sono in aumento, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le misure di prevenzione personali, con 5 provvedimenti di foglio di via obbligatorio e 10 avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti dediti ad attività delittuose nel territorio pratese.

Sono stati adottati tre divieti di accesso (Dacur) in alcune aree del centro dove ci sono numerosi locali ed esercizi pubblici. Questa tipologia di provvedimenti interdittivi, sperimentata lo scorso anno con ben 24 misure, si è rivelata efficace per evitare il persistere di pericolose frequentazioni, da parte di giovani e più in generale di residenti, in zone cittadine già teatro di risse o di spaccio di stupefacenti.

Rispetto ai dati dei primi due mesi del 2022, si registra un ulteriore aumento dei procedimenti amministrativi per ammonimento e delle misure eseguite. Sono già 7 i provvedimenti monitori emessi, di cui 4 per violenza domestica e 3 per stalking e atti persecutori in genere. In due casi è stata avanzata la proposta di aggravamento di due sorveglianze speciali per soggetti che si sono resi responsabili di condotte violente. Le verifiche della Divisione Anticrimine sulle reiterate violazioni degli obblighi di firma imposti dall’autorità giudiziaria nei confronti di cinque individui presenti sul territorio provinciale (due cinesi e tre marocchini) hanno consentito, inoltre, di procedere all’esecuzione di altrettante misure di custodia cautelare in carcere.