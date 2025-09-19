Violenza contro gli operai. Corteo dei Sudd Cobas e controlli ai committenti

Sabato sindacalisti e operai scenderanno in piazza. Ancora una volta. I Sudd Cobas hanno indetto per domani una manifestazione, alla quale ha già aderito il Pd, per denunciare e protestare contro la violenta aggressione subita dagli operai in sciopero davanti alla stireria L’Alba e più in generale contro il sistema di sfruttamento presente in alcune sacche illegali del distretto tessile. Il corteo partirà dal centro e raggiungerà il Palazzo dell’Industria. In testa, i lavoratori colpiti. Dietro, chi non vuole più girarsi dall’altra parte.

Non è solo un fatto di cronaca nera. La violenza di quei pugni racconta un sistema che da anni regge la moda Made in Italy: catene di appalti e subappalti, tariffe al ribasso imposte dai brand, risparmi che si fanno sulla pelle dei più deboli, raccontano i sindacalisti. "Un’equazione semplice: per far tornare i conti, chi riceve le commesse o sfrutta, o evade. Spesso entrambe le cose", dice Luca Toscano.

"Che si tratti di un vestito per una bancarella o per una boutique di lusso non importa. Il massimo profitto è la sola legge. E l’illegalità diventa un risultato matematico. La violenza esplosa davanti ai cancelli dell’Alba nasce qui, nel cuore di un sistema fondato sul massimo ribasso". I Cobas da anni denunciano un sistema malato fatto di abusi, sopraffazione, sfruttamento.

"L’Alba srl è solo un ingranaggio - aggiungono -. Aziende così fanno il lavoro sporco per chi sta in cima alla catena". Da qui l’appello del sindacato: serve una rivoluzione delle filiere. "Abbiamo chiesto ai committenti di prendersi le proprie responsabilità – ricordano i delegati del Sudd Cobas – e al Comune di Montemurlo di convocarli a un tavolo con noi. Continuità occupazionale e garanzia dei diritti: è questo che deve essere chiesto. I committenti decidano se rimanere la causa del problema o, per una volta, essere parte della soluzione".

Sul fronte istituzionale si muove anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che è anche presidente della Provincia. "Faremo tutto ciò che è possibile affinché vengano rispettati i diritti contrattuali dei lavoratori. Le luci della politica devono rimanere ben accese e non bisogna abbassare la guardia. A Montemurlo non ci può essere spazio per l’illegalità e la violenza", ha dichiarato. Calamai sta seguendo con attenzione la vicenda della vertenza L’Alba e, anche con il contributo dei sindacati Sudd Cobas, sta facendo ulteriori approfondimenti sui committenti dell’azienda coinvolta nell’aggressione ai lavoratori. La ditta L’Alba ha sede nel Comune di Prato, ed ha delocalizzato parte della produzione in due stabilimenti su Montemurlo.

Calamai è netto: "Quanto è avvenuto è inaccettabile. Comune e Provincia rifiutano ogni forma di sfruttamento e di aggressione contro chi reclama il diritto al lavoro e al rispetto dei contratti. L’aggressione ai lavoratori non fa parte del dna del nostro distretto, dove la contrattazione sindacale è sempre stata un elemento di progresso collettivo e civiltà. Chi fa profitto sulla pelle delle persone, spesso provenienti da paesi poverissimi e in guerra come Bangladesh, Afghanistan o Pakistan, è ripugnante".

Il sindacato chiama, la città risponde. Perché i pugni di L’Alba sono solo la faccia più visibile di una filiera malata. La manifestazione di sabato non è solo protesta: è un segnale ai committenti, ai marchi del lusso e alla città. "Il dito indica la luna. E la luna è un sistema che deve cambiare, quel sistema che governa le filiere della moda Made in Italy".

Silvia Bini