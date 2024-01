"Violentato il reticolo della Vallata"

"Possiamo dire, senza pericolo di cadere nell’enfasi, che il reticolo minore della Vallata è stato violentato dall’alluvione del 2 novembre – sottolinea il comandante Ricò – La violenza della pioggia ha stravolto il corso dei fossi naturali, anche alterando il paesaggio. L’acqua in eccesso con la sua velocità ha eroso e portato via parti del terreno lungo il corso dei fossi, modificando in alcuni casi la loro forma e direzione. Questi fenomeni di piena hanno comportato il trasporto di sedimenti che si sono depositati causando l’accumulo di materiale nei punti in cui il flusso rallenta. Laddove questo trasporto di detriti ha incontrato una tombatura, questa si è occlusa o ha visto ridursi la luce con l’esondazione di acqua e detriti". Conseguenze di questa situazione si sono già osservate sul Fosso delle Case che attraversa il borgo di Chiusoli lo scorso 13 dicembre. Nella stessa data sono andati in sofferenza i fossi che attraversano la Sr 325 in località Carmignanello e il Fabbro. "Questi dati sono sufficienti a dare inizio a una riflessione – afferma Ricò – Abbiamo provato con mano che nessuno è esente dai fenomeni meteo estremi. Il loro verificarsi non è più cosa rara, anzi ne stupisce la frequenza. In questa situazione è opportuno pensare e adottare tutte le strategie che consentano la riduzione del rischio per le persone e le cose".