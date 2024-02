Viola il divieto di avvicinamento 23enne arrestato

Viola il divieto di avvicinamento alla casa familiare e viene arrestato. Domenica mattina intorno alle 12,50 gli agenti della Volante sono intervenuti in un’abitazione del centro città in seguito alla segnalazione di un allarme. La segnalazione arrivata alla sala operativa della Questura era relativa al dispositivo elettronico che indica la presenza di un soggetto, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare, in violazione della prescrizione del divieto a cui è sottoposto.

Contestualmente, mentre la pattuglia di zona si recava sul posto per verificare la veridicità della segnalazione, è arrivata una telefonata alla sala operativa da parte di una donna che riferiva proprio in merito alla presenza del familiare sottoposto al divieto di avvicinamento , come disposto dall’autorità giudiziaria. Immediatamente si recavano sul posto gli agenti che hanno impiegato poco tempo per rintracciare l’uomo colpito da divieto di avvicinamento.

Gli agenti infatti hanno intercettato a pochi metri dall’abitazione il soggetto segnalato dal dispositivo e dalla donna: si tratta di un cittadino straniero di 23 anni il quale, a seguito dell’accertata violazione della prescrizione a cui era sottoposto dal gennaio scorso, che prevede l’allontanamento ed il divieto di avvicinamento alla casa familiare, è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto al rito per direttissima.