Villaggio, più sicurezza E’ partita la Zona 30

Un colpo di freno. Al "Villaggio" di Poggio a Caiano con la conclusione dei lavori per la segnaletica stradale e i rifacimenti pedonali, il limite ormai da diversi giorni è diventato di 30kmh e non più di 50. La Zona 30, istituita dal Comune, riguarda in particolare il perimetro del centro abitato: via Giuliano da Sangallo, piazza del Rosario, via Leone X, via Cosimo de’ Medici, via Pontormo, via Aietta, via del Sarto, via Ambra, via S. Francesco e via Poliziano. La scelta di istituire una zona a velocità limitata nel centro abitato risponde alla necessità di aumentare i livelli di sicurezza di un’area frequentata da molti pedoni per via della presenza della scuola materna, della chiesa, dell’oratorio e del circolo Ambra.

"Abbiamo deciso di intervenire istituendo una zona a velocità ridotta perché – spiega il sindaco di Poggio Francesco Puggelli – nonostante le vie interessate siano strade residenziali, riceviamo numerose segnalazioni di auto a forte velocità. Anche dai pattugliamenti della municipale risulta che, troppo spesso, all’interno de Villaggio, auto e moto viaggiano ben oltre i 50kmh. Puntiamo inoltre a ridurre le emissioni acustiche e inquinanti causate dalle auto".

La Zona 30 nel centro abitato scaturisce anche dagli esiti dello studio del traffico commissionato dall’amministrazione e riguardante il nuovo assetto viario del comune e dalle rilevazioni svolte dalla polizia municipale: "Istituire una zona con velocità massima consentita di 30 kmh per tutte le categorie dei veicoli in deroga del limite massimo di 50 kmh, è stata una misura che si è resa necessaria a seguito dei controlli che abbiamo effettuato".

M.S.Q.