Villa Mulinaccio A Calici Divini i sapori pugliesi

Calici DiVini scalda i motori. Domani e domenica una nuova tappa del suo appassionante giro d’Italia enogastronomico, con due serate dedicate ai grandi vini e alla cucina pugliese accompagnate da musica e visita alla villa. Nelle cantine della villa, dalle 19, sono in programma degustazioni con dodici vini delle Cantine Polvanera di Gioia del Colle, un’azienda impegnata nella valorizzazione del primitivo, dell’aglianico e di altri vitigni autoctoni. Nell’affascinante spazio del ninfeo - alle 19,45 - verrà allestita la cena con un maxipiatto di otto eccellenze pugliesi e, naturalmente, le tradizionali orecchiette con le cime di rapa, cocomero e vino. L’ingresso alla Villa sarà gratuito, il biglietto per la degustazione di tutti i vini ha un costo di 15 euro, mentre quello della cena è di 20 euro. C’è anche la possibilità di gustare il tradizionale pasticciotto dolce con il moscatello selvatico (5 euro). Per prenotare la cena occorre telefonare ai numeri 335.6552605 (Maurizio) e 339.1683313 (Sandro). Tutto il programma è consultabile sulla pagina Facebook dell’evento.

Calici DiVini fa tappa dunque in Puglia, dopo aver valorizzato l’enogastronomia di Piemonte, Veneto, Umbria, Sicilia e Toscana. Quest’anno la manifestazione si arricchisce anche dell’originalissimo incontro con il Sakè, il vino giapponese, ricavato dai chicchi di riso raffinati e fermentato con le spore di koij. Sarà la sommelier Rie Nozaki a guidare la degustazione.

Chi partecipa potrà visitare e conoscere i segreti della Villa del Mulinaccio e ascoltare la musica di DJ Walter con il suo programma 80 Voglia di 90. Domenica sera suonano anche i Subverses, gruppo giovane vaianese.