Villa Medicea Le visite guidate in luoghi insoliti

Ogni venerdì e sabato, sarà possibile partecipare ad incontri in aree non liberamente accessibili della villa Medicea di Poggio a Caiano, con la presenza di un esperto che farà da guida. Il progetto si chiama "VillinVita – In mezz’ora" perché la durata della visita è 30 minuti. Ogni appuntamento è riservato a piccoli gruppi e inizia alle 16. Oggi Luca Mattioli parlerà delle scalinate del grande architetto neoclassico Pasquale Poccianti, e si soffermerà sui mutamenti della facciata della Villa nel corso del suo mezzo millennio di storia. Il 5 maggio Gianluca Cioni farà da guida nella sala dei pranzi e sabato 6 saranno riproposti i sarcofagi. Il 12 e 20 maggio si cambia tema: Sara della Bianchina farà ammirare l’arazzo con la "Caccia al cigno" e il 13 si replica con la sala dei pranzi. E così per i restanti week end maggio che passeranno fra la scoperta di un "secretaire" di fine Seicento: lo "stipo cinese" con Silvia Betti (il 19 e 27) e l’Egitto nascosto (26). A giugno altre due visite: il 2 sulle scalinate e il 3 ancora l’Egitto. Le visite sono gratuite ma occorre prenotare: 055.877012. La villa e il parco saranno aperti lunedì 1° maggio, non il Museo della natura morta