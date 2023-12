Villa Fiorita dimenticata. Discariche e fango: "Vogliamo la normalità"

Villa Fiorita non trova pace. Almeno secondo i cittadini di via Forlanini e via Murri colpiti dall’alluvione del 2 novembre. In strada (come si vede della foto) qualche furbetto dei rifiuti ha ben pensato di abbandonare di abbandonare una bella discarica composta da vecchi mobili, materassi, plastica e cartone. Eppure da parte di Alia e del Comune sono arrivati numerosi inviti a non lasciare più i rifiuti lungo le strade. L’emergenza alluvione, almeno dal punto di vista del recupero dei rifiuti, è passata e quindi chi d’ora in poi lascia lungo le strade qualsiasi tipo di scarto incorre in sanzioni. Anche la Prefettura ha annunciato più controlli contro gli incivili. A Villa Fiorita si vedono ancora i segni dei detriti portati dalla piena: le strade portano i segni di quell’ondata eccezionale di terra e acqua che ha stravolto la frazione: "Siamo i residenti delle zone alluvionate, abbiamo perso tutto con la piena dei primi giorni di novembre e adesso ci sentiamo abbandonati - dicono gli abitanti di via Forlanini e via Murri -. C’è ancora tanto da pulire qui, il fango è presente nelle strade, nei giardini, vicino le nostre case. Vorremmo che la frazione tornasse ad essere pulita e sicura come lo era prima dell’alluvione".