Villa di Poggio, la magia delle note Il concerto dell’Ort sotto le stelle

Una serata di magia con la musica dal vivo nella splendida cornice della Villa Medicea di Poggio a Caiano. L’appuntamento è per domani sera dalle 21 con un concerto dell’Orchestra Regionale Toscana diretta da Nicolò Jacopo Suppa e Francesco Papa solista al violino. Nel corso della serata saranno eseguiti il Concerto per violino e orchestra op.64 di Felix Mendelssohn-Bartholdy e la Sinfonia numero 4 di Ludwig van Beethoven. Il concerto fa parte della rassegna Ville e giardini incantati, alla sua settima edizione. Da sottolineare come proprio quest’anno le ville medicee festeggiano il decimo anniversario come sito dichiarato Patrimonio Unesco nel 2013.

Luoghi emblematici dallo straordinario scenario culturale e paesaggistico, le Ville hanno rappresentato per secoli un modello residenziale, inaugurato dai Medici nell’Italia rinascimentale per l’affermazione del proprio prestigio politico e culturale. E ogni estate si riprendono quel ruolo, ospitando nei giardini circostanti e nelle sale interne, la musica dell’Ort. Per l’acquisto dei biglietti, ulteriori informazioni e il programma dettagliato di tutti i concerti della rassegna visitare il sito dell’Ort. Biglietti intero 12 euro, ridotto per Soci Unicoop 10 euro: si possono acquistare nei punti vendita del Circuito Box Office; online su Ticketone.it e sul luogo prima del concerto (se non esauriti in prevendita).

Il prossimo appuntamento "pratese" di Ville e giardini incantati è per giovedì prossimo 29 giugno sempre con inizio alle 21.30. Lo scenario questa volta sarà la Villa medicea La Ferdinanda di Artimino. A dirigere l’Orchestra della Toscana questa volta sarà Luca Ballabio con Filippo Lombardi solista alla tromba. Il programma della serata prevede l’esecuzione della Sinfonia n.1 op.25 ‘Classica’ di Sergej Prokof’ev, del Concerto per tromba e orchestra di Franz Joseph Haydn, infine la Sinfonia n.39 K.543 di Wolfgang Amadeus Mozart. Anche per il concerto di Artimino biglietti intero 12 euro, ridotto per Soci Unicoop 10 euro, acquistabili nei punti vendita del Circuito Box Office; online su Ticketone.it e sul luogo prima del concerto (se non esauriti in prevendita)