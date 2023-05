Vigili e volontari sulla ciclabile

Piano anti violenza per la pista ciclabile. Dopo l’aggressione

ad un ragazzino in viale Galilei, documentata da un video diventato virale sui social, a breve lungo il Bisenzio si vedranno i vigili (a piedi e in bici) ed anche volontari che avranno il compito di segnalare situazioni di pericolo alle forze dell’ordine. La polizia municipale, in particolare, si sta già preparando in vista del periodo estivo, quando le ciclabili saranno molto più frequentate dai pratesi e quindi a maggiore rischio di episodi di microcriminalità e bullismo. "Proprio un mese fa abbiamo fatto un accordo con un’associazione di volontariato per il presidio delle ciclabili",

ha annunciato nei giorni scorsi

il comandante della polizia municipale, Marco Maccioni. Fino ad ottobre i volontari presidieranno di pomeriggio

e di sera nei weekend alcuni punti più frequentati e in caso

di necessità si metteranno in contatto con la centrale operativa. Gli agenti della municipale invece effettueranno servizi specifici sulle ciclabili

con le pattuglie della territoriale centro, che si sposteranno sia

a piedi che in bicicletta durante

i giorni feriali, pronti a intervenire in caso di necessità

o a raccogliere specifiche segnalazioni.