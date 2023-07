Vigili del Fuoco salvano un cavallo caduto in un fossato a Prato

Un salvataggio particolare quello che ha visto protagonisti ieri i vigili del fuoco del Comando di Prato, distaccamento di Montemurlo. Sono intervenuti infatti attorno alle ore 11,30, in via di Guzzano, a Montemurlo, per soccorrere un cavallo caduto per alcuni metri in un fossato. Ieri infatti un gruppetto di persone, approfittando delle bella giornata di sole, ha pensato di fare una cavalcata, per godere della natura e del panorama. A un certo punto, però, parte del sentiero ha ceduto.

Nessun pericolo per il cavaliere, che si era messo in salvo, mentra l’animale è scivolato per alcuni metri. Come spiegano i vigili del fuoco la zona risultava abbastanza impervia a causa del cedimento del sentiero che il cavallo stava percorrendo. Sul posto è arrivata anche l’autogru dalla centrale e un veterinario. Le operazioni si sono svolte con l’utilizzo di imbrago speciale per bovini-equini, e di verricello e tirfort che hanno permesso, dopo circa un’ora e trenta di lavoro, il recupero del cavallo preventivamente sedato e che alla fine appariva in buone condizioni. Tanta paura, ma alla fine l’animale scivolato nel dirupo non dovrebbe avere conseguenze troppo serie da quest’imprevisto.