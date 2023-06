Vigili del Fuoco intervengono per incendio in fondo di Seano (Carmignano)

I vigili del fuoco della centrale di Prato sono intervenuti ieri mattina alle 6.30 con una squadra e un’autobotte in appoggio in via Statale, poco dopo l’abitato di Seano (Carmignano) in direzione Pistoia. L’ intervento si è reso necessario perché si era sviluppato un incendio all’interno di un fondo di circa 80 mq dove si eseguono lavorazioni per assemblaggio di macchine pneumatiche.

Le fiamme, che si sarebbero sviluppate per cause accidentali, hanno interessato soltanto lo spazio adibito alle lavorazioni. Nessuna persona è rimasta, per fortuna, coinvolta.