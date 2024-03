"Vigili del fuoco di Prato salvano due cani bloccati sulle sponde del torrente Fiumenta"

I vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, assieme al personale fluviale della centrale, hanno effettuato, ieri pomeriggio, il recupero di due cani che erano finiti su una sponda dove il torrente Fiumenta si immette nel Bisenzio, nel Comune di Vernio. I due animali erano bloccati in un’area che non era raggiungibile da terra. A dare l’allarme i proprietari, che vedevano i loro cani in difficoltà. I vigili del fuoco hanno raggiunto i due cani lupo per poi recuperarli in buone condizioni.