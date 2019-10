Prato, 30 ottobre 2019 - Il 30 ottobre è stato il suo ultimo "fine turno" prima della pensione, così i colleghi del comando provinciale di Prato hanno voluto salutare il caporeparto esperto Rinaldo Tofani, capoturno provinciale del turno A, come si meritava. Mezzi schierati e sirene accese per il saluto all'amico e collega, che peraltro ha compiuto 60 anni proprio ieri.

Tofani ha iniziato la sua attività nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1979 svolgendo il servizio di leva come vigili volontario ausiliario presso le Scuole Centrali Antincendio di Capannelle a Roma, per essere poi assunto in ruolo dal 26 aprile 1982 e assegnato al Comando di Livorno, nel 1983 ha preso servizio presso il Comando VVF di Pistoia, nel 1985 fu trasferito poi al Comando di Firenze fino al 1997, data di trasferimento presso l’appena istituito Comando VVF di Prato nel quale ha prestato servizio per tutto il resto della sua carriera.

Il lungo periodo di servizio prestato rivestendo vari ruoli e diversi livelli di responsabilità ha consentito a tutto il personale del Comando di apprezzarne le doti e l’alto senso di appartenenza all’Istituzione, nonché di stimarne le capacità professionali dimostrate nell’attività di organizzazione e indirizzo nell’ambito sia del soccorso tecnico urgente che in situazioni di calamità naturali.

Ha preso pertanto parte a numerose emergenze e calamità locali, regionali e nazionali come ad esempio i terremoti Umbria e Marche 1997, Abruzzo 2009, Emilia Romagna 2012, Centro Italia 2016, le alluvioni di Campi Bisenzio del 1991, di Poggio a Caiano 1992, di Querceta-Cardoso del 1996 .

Nel piazzale della caserma, Rinaldo Tofani ha trovato i mezzi schierati con le sirene accese e i colleghi ad attenderlo per applaudirlo, abbracciarlo e salutarlo. "A Rinaldo Tofani - dicono i colleghi - gli auguri per una meritata pensione da parte di tutti i Vigili del fuoco che hanno svolto servizio con lui in questi anni".