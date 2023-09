Videomapping sulla facciata della Campolmi

La proiezione di un videomapping sulla facciata della corte interna della Campolmi, accompagnata da una suggestiva colonna sonora di suoni del mondo tessile, per festeggiare venti anni del trasloco del Museo del tessuto aperto nel 1975 all’interno del Buzzi, farà da anteprima alla terza edizione di Tipo, turismo industriale Prato. Un inizio ad effetto pensato proprio per celebrare il tessile pratese e il museo di riferimento. Come evento collaterale della programmazione quindi da non perdere la performance-evento di valorizzazione della ex fabbrica tessile Campolmi organizzata dalla Fondazione Museo del Tessuto per festeggiare i 20 anni del museo nell’ex fabbrica. ’In2 Textiles – Immersive Campolmi’ è il titolo dell’intervento artistico a cura di David Hartono e Sadi, con il supporto tecnico firmato ’Area’ di Pietro Mauro Forte: un esclusivo videomapping sugli oltre 50 metri di facciata nel cortile interno della ex fabbrica che prende spunto dagli archivi tessili del museo, accompagnato da una traccia audio che ricrea suoni e atmosfere del mondo tessile, campionati nelle aziende del distretto pratese.

L’appuntamento è nel cortile interno della Campolmi, con ingresso da via Puccetti 3 per venerdì 22 settembre dalle 22. Ingresso alla serata e alle mostre è di 5 euro. Prenotazione necessaria su https:bit.lyIN2-Textiles. In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata al giorno successivo, sabato 23 settembre, oppure al fine settimana successivo.