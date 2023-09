Videomapping speciale a Prato per il compleanno del Museo del Tessuto

E’ stato rinviato a sabato, a partire dalle 21,30, l’appuntamento per celebrare il ventesimo compleanno del Museo del Tessuto all’interno dell’ex Campolmi, simbolo della storia tessile della città oggi riconvertito in polo culturale. Inizialmente previsto per domani, le previsioni meteo avverse hanno consigliato il rinvio di un giorno.

Per festeggiare la ricorrenza il museo ha organizzato un videomapping speciale. Si tratta dell’opera site specific "In2 Textiles - Immersive Campolmi" a cura degli artisti David Hartono e Sadi, con il supporto tecnico di Pietro Mauro Forte.

L’esclusivo videomapping sugli oltre 50 metri di facciata nel cortile interno della Campolmi prende spunto dagli archivi tessili del museo, accompagnato da una traccia audio che ricrea suoni e atmosfere del mondo tessile, campionati nelle aziende del distretto pratese.

Concludono la serata la possibilità di visitare le due mostre in corso al museo, Kimono e Due secoli di Textile e Fashion Design, oltre a una selezione musicale su vinile a cura di Claudio Capitoni e a un calice di benvenuto.

Offrendo un’inedita e spettacolare forma di valorizzazione delle architetture industriali del complesso Campolmi, l’intervento verrà incluso come evento collaterale nella programmazione del progetto di Turismo industriale Tipo (www.tipo.prato.it).

L’ingresso (accesso all’appuntamento e alle mostre) costa 5 euro. Il biglietto si paga la sera stessa, direttamente alla biglietteria del Museo del Tessuto. La prenotazione è necessaria su https:bit.lyIN2-Textiles (link accessibile anche da www.musedoeltessuto.it).