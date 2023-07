Viaggio nelle radici etrusche del territorio Inizia il ciclo di visite guidate a Gonfienti

Il Comune di Prato e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato uniscono le forze per valorizzare il contesto archeologico di Gonfienti, dove sono stati rinvenute le testimonianze delle fasi più antiche del territorio, dall’abitato della metà del II millennio a.C., risalente all’Età del Bronzo, al vasto insediamento etrusco di età arcaica, fino alle strutture di età romana. Si parte domani con l’avvio di un ciclo di visite guidate all’area archeologica e al Mulino di Gonfienti: le visite, in programma l’8, il 15 e il 23 di luglio, (con ingresso alle 9.30), rappresentano un’occasione unica per conoscere le radici etrusche di Prato e il suo patrimonio archeologico.