Viaggio nella storia Tra poste e fiere

Ultimi preparativi per il "Colloquio di storia postale", organizzato dall’Istituto di studi storici postali "Aldo Cecchi" e giunto alla sua ventunesima edizione. L’appuntamento è per la mattinata di sabato 11 marzo nella sede dell’Archivio di Stato in via Ser Lapo Mazzei 41. Rispetto al passato, la formula non cambia: approfondire e condividere il sapere tra docenti universitari, ricercatori, cultori della materia, collezionisti. Il filo conduttore di questa edizione è "Poste, fiere, esposizioni". Il programma si svilupperà dalle ore 9 alle 13.30 circa. La partecipazione è libera (gli organizzatori fanno sapere che è gradito l’uso della mascherina).