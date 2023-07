Viaggio nel centro di accoglienza "Arrivi continui. Siamo al limite"

"I posti iniziano a scarseggiare. Se andiamo avanti di questo passo, rischiamo di non poter più accogliere. La normativa va cambiata". Il tono preoccupato è quello di Renza Sanesi, presidente della Fondazione Opera Santa Rita. Una situazione allarmante quella della gestione migranti, che sta mettendo in crisi proprio quelle realtà come i Centri di Accoglienza Straordinari (Cas), concepiti appositamente per ovviare a situazioni emergenziali ma divenuti ormai una consuetudine. La Fondazione Opera Santa Rita rappresenta un esempio lampante di quale sia il quadro attuale in questo periodo: quadro preoccupante, come anticipato, dal momento che la presidente Sanesi si è vista costretta a riaprire appena giovedì scorso il centro di Galceti presso il convento francescano. Attualmente, quindi, sono tre i Cas gestiti dalla Fondazione. Il principale è quello di Santa Caterina con 95 posti totali (90 regolari più 5 extra soglia), ma nessuno disponibile allo stato attuale. Il secondo sarebbe proprio quello di Galceti che conta 45 posti (42 regolari più 3 extrasoglia), ma anche qui la situazione è al limite. Solo in questa settimana sono stati quattro i nuovi arrivi per un totale di 37 letti occupati, ma la previsione è che nelle prossime settimane anche quei pochi posti disponibili saranno presto occupati. Infine, c’è quello di Savignano con 23 posti (18 più 5) che era stato preventivamente svuotato per permettere l’arrivo di intere famiglie.

"Quella di Savignano è una struttura più adatta per nuclei familiari – spiega la presidente Sanesi – per questo avevamo deciso di trasferire molti ragazzi proprio qui a Galceti. Le famiglie poi non sono arrivate qui e quindi abbiamo ancora questi posti a disposizione, ma terremo aperto il centro di Galceti comunque: visto l’andamento delle ultime settimane a breve quei posti saranno necessari e sarà difficile per noi sostenere tutti, considerando la rigidità della normativa attuale".

"Il problema maggiore è quello dei tempi per richiedere e ottenere la protezione umanitaria internazionale – aggiunge Damiano Becherucci, coordinatore dei Cas della Fondazione –. Subito dopo il Covid, sembrava che la situazione stesse migliorando, anche per il minor numero di sbarchi. Le commissioni territoriali per giudicare le singole richieste ci mettevano cinque o sei mesi al massimo. Ora, siamo tornati alla situazione critica del 2016, 2017 quando ci voleva più di un anno per essere valutati dalle commissioni. Noi abbiamo avuto persone che hanno finito il loro percorso nel 2022 dopo cinque o sei anni dall’arrivo, perché dopo che la commissione ha rigettato la loro richiesta, hanno fatto ricorso e hanno dovuto attendere il giudizio dal tribunale. Ora, stiamo tornando a quella situazione".

Proprio mentre Becherucci si sofferma sulle tempistiche arriva una convocazione in commissione per un migrante ospitato in uno dei Cas della Fondazione nel 2021. L’appuntamento è per febbraio 2024, quasi due anni e mezzo dopo il suo arrivo a Prato. La situazione diventa pesante anche per gli operatori Cas, dal momento che sono loro a seguire gran parte delle procedure come quella di rinnovo del soggiorno ogni sei mesi, mentre i richiedenti asilo attendono di essere valutati dalle commissioni e le sentenze dei tribunali.

Andrea Biagioni