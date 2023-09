Viaggio, il murales dedicato ai giovani

Torna l’iniziativa dei Give, il gruppo dei "Giovani In Vallata Entusiasti" che si è costituito nel 2022 per creare occasioni per i i ragazzi della Vallata. Il primo evento della nuova stagione inaugura un ciclo di incontri sul territorio e si aprirà con la presentazione del murales "Il viaggio" curato dall’associazione Don Milani. Alle 19 poi, al Circolo Borgonuovo, ci sarà la proiezione di un video e un apericena offerto dai Give.