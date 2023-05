Viaggio della memoria a Ebensee e Mauthausen Il progetto con gli studenti della scuola "Pertini"

Viaggio della memoria a Mauthausen ed Ebensee per i ragazzi e ragazze della scuola media Pertini di Vernio, che si sono distinti per lo svolgimento di un tema che aveva come titolo una frase di Liliana Segre.

Il viaggio, organizzato dal Museo della Deportazione e Resistenza di Prato in collaborazione con Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati) e interamente finanziato dal Comune di Vernio, è stato una grande opportunità di crescita e riflessione per i ragazzi, accompagnati dalla professoressa Paola Bernardi e dalla consigliera Patrizia Calcagnini. Durante il viaggio, i ragazzi hanno visitato il lager di Mauthausen, partecipato al Cammino della Pace nel lager di Ebensee, assistito alla Cerimonia ufficiale per 78° anniversario della liberazione del lager, visitato luoghi e musei dedicati alla memoria. Importante la presenza di Enrico Iozzelli ed Elena Bresci del Museo della Deportazione di Figline che hanno raccontato ad adulti e ragazzi quello che erano i campi di concentramento. E nel ritorno hanno invitato i ragazzi a rielaborare l’esperienza fatta e a condividerla con gli altri.