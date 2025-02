Viaccia, niente colpaccio. Domenica la sfida-verità

URBINO TACCOLA2VIACCIA0

URBINO TACCOLA: Malasoma, Fabbrini, Aliotta, Marinari, Petri, Bellagamba, Taccagnini, Castellacci, Cosi, Campera, Chicchiarelli. A disp.:Nigro, Risolo, Langella, Romeo, Antoni, Cappelli, Fazzini, Santini, Graziani. All.:Polzella

VIACCIA: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Querci, Fedi, Ferroni, Vannucci (70’ Bellucci) Fofana, Yahon, Baldi (10’ Caca, poi dall’85’ Varago) Rozzi. A disp.:Olivia, Hisely, Ridolfi, Bellucci, Pittala, Fakkas, Sforzi. All.:Facchini

Arbitro: Alessio Correnti di Piombino, coadiuvato da Nicola Spinelli di Firenze e Lorenzo Russo di Piombino

Reti: 10’ Corsi, 27’ Chicchiarelli

DUE reti subìte nel primo tempo, prima della mezz’ora. E nonostante la reazione arrivata soprattutto nella ripresa, il punteggio è rimasto invariato: i padroni di casa dell’Urbino Taccola si sono imposti per 2-0. Altra sconfitta, la diciottesima in questo campionato, per il Viaccia, caduto ad Uliveto Terme nel match valido per la ventitreesima giornata di Promozione andata in archivio ieri.

Sono stati i locali a capitalizzare il fattore-campo sin dalle prime battute, trovando la rete del vantaggio con Corsi. Al 27’, Chicchiarelli ha certificato il raddoppio, permettendo ai suoi di andare al riposo con due reti di margine. Nella ripresa, i nuovi entrati hanno dato maggior dinamismo alla fase offensiva degli ospiti, pur mancando la stoccata decisiva. E capitan Ferroni e soci si trovano quindi a dover registrare una nuova battuta d’arresto, rimanendo in ultima posizione nel girone A con 9 punti. Non c’è comunque tempo per recriminare, perché domenica prossima al Ribelli arriverà l’Intercomunale Monsummano, penultimo a quota 18. Ed aggiudicarsi lo scontro-salvezza sarà fondamentale per poter continuare a sperare.

G.F.