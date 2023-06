Viabilità fragile in valbisenzio Costi troppo alti

Leonardo Biagiotti

Per fortuna non è successo niente di irreparabile, ma il caos in vallata di martedì, innescato dal ribaltamento sulla 325 di una autocisterna piena di gpl, ha dimostrato una volta di più come la viabilità della vallata sia estremamente fragile. Hanno fatto bene i sindaci a chiedere immediatamente un aiuto a governo e Regione, così come è giusta la rabbia delle imprese. Non avere la certezza di poter ricevere la merce, o di spedirla, in una realtà con grandi aziende e di eccellenza, è inaccettabile. La 325 non è una strada per andare a fare scampagnate in collina, o almeno non solo, ha di fatto la funzione della tangenziale o della declassata per il distretto e quindi richiede attenzione e investimenti. Immediati.