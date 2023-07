Via Santa Margherita Stop al traffico

A partire da martedì e fino al prossimo 28 luglio, per lavori di manutenzione

alla rete idrica in un tratto

di via Santa Margherita, all’intersezione con piazza Filippo Lippi, sono previsti divieto di transito e di sosta. Non solo, i lavori alla rete idrica della prossima settimana determineranno anche alcune deviazioni delle linee dei bus. In particolare faranno un percorso diverso la linea 1+ direzione Repubblica,

la linea 3+ direzione stazione, la linea 2+ direzione Paperino e la linea 214 in direzione Prato.