Via Santa Margherita Prato: Conto alla Rovescia per Lavori Publiacqua

Cominciano gli ultimi giorni di lavori in via Santa Margherita, un cantiere che ha scatenato l’ira dei commercianti di piazza Mercatale. L’ordinanza, in scadenza la scorsa settimana,

è stata prorogata per consentire a Publiacqua di terminare i lavori alla rete idrica. I lavori in via Santa Margherita si sono resi necessari a seguito delle continue rotture alle tubature. Danni che costringevano di volta in volta gli operai a interventi rapidi nel tentativo

di non sbarrare la strada al traffico cittadino. Ora invece, su richiesta del Comune,

è stata data l’autorizzazione

a Publiacqua alla chiusura

della strada per rifare completamente tutti gli allacciamenti con abitazioni

ed esercizi commerciali.

Intanto dal 9 al 10 agosto sono previsti lavori anche in via Enrico Mayer, nel tratto compreso tra via Latini

e l’intersezione con via Salvagnoli. Divieto di transito

e di sosta.