Via Rossa, una discarica all’aperto: "Vergognoso ricevere clienti così"

Una discarica tutto l’anno. E’ la situazione di via Guido Rossa a Comeana, la zona artigianale che ospita numerose aziende, officine, uffici e riqualificata con la creazione di parcheggi, nuova segnaletica, il senso unico per incrementare i posti auto. Il problema però è questo costante abbandono di rifiuti di ogni tipo: dagli scarti delle lavorazioni ai materassi, dai sanitari in ceramica ai pancali.

"Siamo qui da tanti anni – racconta Alberto Corona, titolare della Florence Camper, azienda specializzata in allestimento camper – e i nostri clienti vengono da tutta Italia e sono giunto al punto di provare vergogna a far vedere questa sporcizia. Qualche settimana fa presi sul fatto un muratore di Poggio che scaricava i calcinacci, gli dissi che non poteva fare assolutamente una cosa del genere e riportò via tutto. Sicuramente è andato altrove a scaricare. Chiamo Alia periodicamente per segnalare questi ingombranti ma non possiamo fare i cani da guardia ogni giorno".

Le aziende della via comprendono anche ditte gestite da cittadini cinesi sui cui marciapiedi la mattina presto compare di tutto fuorché il rifiuto differenziato del giorno.

. Ieri, ad esempio, c’erano batterie per automobili o fusti vuoti che prima contenevano liquido infiammabile.

Il primo tratto di via Guido Rossa (dall’intersezione con via Lombarda) è pulito perché è di scorrimento, senza parcheggi poi, girato l’angolo, i marciapiedi si riempiono di spazzatura. "Inoltre – aggiunge Corona – dietro alle nostre aziende ci sono i campi che confinano con l’argine dell’Ombrone e raramente tagliano l’erba e il canneto. Noi più volte l’anno provvediamo per l’area a ridosso della nostra ditta ma siamo assediati dagli animali ed è rischioso in caso di incendio. Non so se la competenza è del Consorzio di Bonifica o del Comune ma non è anche questa una situazione decorosa".

Via Guido Rossa è da anni una spina nel fianco per il Comune di Carmignano: "Per le zone artigianali e industriali – risponde l’assessore all’ambiente Federico Migaldi – serve un sistema di videosorveglianza specifico e mirato. Noi facciamo in continuazione le segnalazioni ad Alia per la rimozione dei rifiuti ma non basta. Vorrei realizzare questo progetto sul quale stiamo già discutendo". Oltretutto, queste rimozioni continue di rifiuti hanno un costo per la collettività, senza contare l’evasione della Tari da parte di chi smaltisce abusivamente.

M. Serena Quercioli