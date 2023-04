Via Roma quanto mi costi Caldaie sempre accese Ma l’acqua resta fredda

Riaperta alle società sportive ma ancora con un utilizzo a mezzo servizio a causa delle condizioni meteo. E’ una storia che sembra senza fine quella della piscina di via Roma. Il Cgfs lo scorso 27 marzo ha riaperto il polo proprio come richiesto da Comune e società sportive. Peccato però che le condizioni meteo di queste settimane, con il ritorno del freddo, abbiano rallentato il percorso di riscaldamento dell’acqua della piscina da 50 metri. E così, dieci giorni dopo, ancora non si è raggiunta la temperatura dell’acqua di 28 gradi, quella ritenuta ideale per l’attività sportiva. Una situazione, sommata al freddo e al vento di questi giorni, che ha portato solo alcune società sportive a fare attività in via Roma. E così sub, apneisti e triathlon la stanno utilizzando, l’Azzurra invece preferisce sfruttare i nuovi spazi acqua concessi in via Marradi. "La piscina è aperta e a disposizione", ha ricordato ieri mattina l’assessore Simone Faggi durante una seduta delle commissioni sport e lavori pubblici. Il presidente del Cgfs, Gabriele Grifasi, ha spiegato invece che "le due caldaie sono in funzione h24, con una spesa di gas importante a carico del Cgfs".

Come spiegato dallo stesso Faggi, a ieri la temperatura dell’acqua ha raggiunto i 26 gradi, nonostante la nuova acqua immessa si attesti fra i 50 e i 60 gradi. "Vento e freddo non consentono di fare alzare velocemente la temperatura media dell’acqua – ha aggiunto Grifasi –. Comunque la piscina è balneabile".

Il Cgfs ha fatto anche il punto sui numeri delle discipline acquatiche. L’Azzurra ha in totale 330 iscritti e usa 347 ore di corsie a settimana. Il Cgfs invece ha 1.850 di tesserati e usa 211 ore di corsie. La Futura ha 140 iscritti e 86 ore. Poi il punto sul futuro: "Nei prossimi tre anni servirà la massima sinergia fra amministrazione comunale e società – dice Faggi –, perché andranno a regime i lavori di ammodernamento delle strutture acquatiche. Per uno dei prossimi tre inverni saremo senza la piscina di via Roma".

L’opposizione è andata all’attacco. Il capogruppo di Prato al Centro, Mirko Lafranceschina, ha domandato "perché il pallone viene giù sempre di domenica notte, mentre gli altri restano in piedi". Il capogruppo di FdI, Claudio Belgiorno, ha invece sottolineato come in questi dieci anni non ci sia stata "una visione complessiva sulle infrastrutture sportive da parte delle giunte Biffoni. Ma solo nella seconda legislatura si è andati a rimediare ai problemi, con la conseguenza che ora si accumulano i lavori di manutenzione". A difendere l’operato di Comune e Cgfs è stato Enrico Romei de Lo Sport per Prato: "In dieci anni il Comune ha investito 23 milioni sul mondo dell’acqua, 5 per il rifacimento delle piscine, 750mila euro di manutenzione straordinaria e 16,9 milioni per lo stadio dell’acqua di Iolo".