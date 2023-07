Via Roma, posti limitati Sarà un’estate ridotta Il Cgfs: "E’ difficile aumentare la capienza"

"Il disagio di venti persone in fila in attesa di entrare alla piscina va certamente affrontato, ma non c’è alcun problema di sicurezza". È questa la replica di Gabriele Grifasi, presidente del Cgfs che gestisce l’impianto di via Roma, all’interrogazione comunale annunciata dal capogruppo della Lega, Daniele Spada, per la situazione critica di domenica scorsa che ha provocato discussioni veementi tra alcuni cittadini e il personale in servizio. "Per quanto ho potuto appurare" commenta Grifasi "delle persone che attendevano in fila, solo una si è lamentata in maniera accesa, chiamando poi il consigliere, con il quale mi sono subito confrontato". Secondo la ricostruzione di Grifasi, raggiunta intorno alla tarda mattinata la capienza massima di 150 persone, il personale avrebbe comunicato a chi continuava ad arrivare che l’ingresso non poteva più essere garantito e che non era possibile stabilire i tempi di attesa, apponendo il cartello "Pieno" e chiudendo le porte. Alcuni hanno desistito, altri hanno atteso. "Successivamente" prosegue Grifasi "una signora con i figli ha bussato chiedendo informazioni. Il personale si è affacciato, ha spiegato la situazione e a quel punto la signora avrebbe aggredito verbalmente la ragazza in servizio, che ha dato a lei la stessa risposta data agli altri. Spada invece mi ha riferito di brutte risposte da parte del personale e di come non fossero disponibili almeno delle sedie per chi era in fila visto il caldo torrido. Sulla prima questione, mi sono scusato nel caso fosse realmente accaduto, rendendomi disponibile a verificare i fatti. Sulla seconda, purtroppo, il problema è che lì ci si trova sulla pubblica via e quella delle sedie fuori non è un’iniziativa che possiamo prendere noi".

Con l’ondata eccezionale di calore, rimane però la questione della capienza ridotta e di una richiesta d’accesso alle piscine pubbliche che può superare le normali aspettative, ma le soluzioni sono limitate, dal momento che è improbabile poter aumentare la capienza dell’impianto. Grifasi cerca di ridimensionare la situazione: "La capienza totale è determinata in base alla legge regionale, stabilita dal responsabile della sicurezza con l’Asl ed è un numero proporzionale allo spazio disponibile. Un numero adesso calibrato sulla vasca da 25 metri e il parco, anch’esso limitato dal cantiere in via definizione delle vaschine. Sono comunque situazioni che si conoscono da mesi e, in generale, quella di domenica non era più gravosa rispetto agli anni passati quando la capienza era piena, ma cercheremo lo stesso di capire con l’amministrazione se è possibile fare qualcosa per migliorare".

Rispetto al passato, sottolinea ancora Grifasi, sono state ridotte le tariffe d’ingresso da 8,50 euro a 6,50 per andare "incontro a più persone possibile e questo senza che il Comune lo abbia richiesto o imposto. Poi ogni suggerimento è sempre ben accetto da parte di tutti".

Andrea Biagioni