Via Roma, la piscina mal "coperta" E l’Azzurra Nuoto chiede garanzie

Un intervento definitivo che consenta ai tesserati di allenarsi nel migliore dei modi, facendo sì che la piscina di via Roma torni presto disponibile in toto ed evitando di compromettere così il finale della stagione.

Questa la richiesta dell’Azzurra all’amministrazione e al Cgfs dopo l’ennesimo crollo del pallone pressostatico di copertura dell’impianto, avvenuto con il maltempo dello scorso 26 febbraio. Un inconveniente al quale le istituzioni cittadine pensano di ovviare per il momento ricorrendo alla piscina di Iolo, ma l’auspicio del club è che quest’ultima sia una soluzione temporanea. Fra poco meno di due mesi il pallone sarebbe comunque stato smontato in previsione dell’estate e proprio su queste basi la dirigenza chiede che la copertura danneggiata venga totalmente rimossa in tempi brevi, sperando poi in condizioni meteo favorevoli per poter tornare in via Roma in primavera. "Dallo scorso lunedì la società Azzurra Nuoto Prato, nella persona del presidente Alessandro Bartolozzi, si è subito attivata per cercare delle interlocuzioni utili sia con il Comune che con il gestore comunale attraverso i responsabili di settore, per cercare di trovare una veloce organizzazione e non doversi fermare completamente – precisa la nota del club – ma nuoto, nuoto artistico e pallanuoto, hanno bisogno che la Colzi-Martini torni agibile in assetto estivo il prima possibile. Come già successo nel 2015, del resto. Perché questi sport non possono essere praticati in due o quattro corsie con 20-25 atleti per volta".

Non è la prima volta che il pallone viene danneggiato dalle raffiche di vento e l’ultimo intervento risale allo scorso anno, con una spesa di 100mila euro.

"Speriamo che gli organi preposti facciano luce sul perché la copertura ceda così di frequente – conclude la società – questi cedimenti hanno un’incidenza talmente elevata da non trovare riscontro in altri casi analoghi in tutta la provincia e la situazione è diventata intollerabile. Speriamo che questa settimana, come ci è stato comunicato, si possano avere garanzie per poter proseguire e onorare la stagione agonistica. Attendiamo preoccupati, ma fiduciosi".

Giovanni Fiorentino