Via Roma, ancora scintille "Degrado e troppi pericoli"

Non accenna a sgonfiarsi la polemica sui posti limitati e i cantieri alla piscina comunale di via Roma, dopo la denuncia e l’interrogazione presentata per la prossima seduta del consiglio comunale dal capogruppo della Lega, Daniele Spada. Che ora raddoppia. In questi giorni, infatti, Spada ha effettuato alcuni sopralluoghi denunciando stavolta, oltre all’incuria dovuta anche ai cantieri in corso, la presenza di un tagliaerba con le chiavi inserite nel quadro, parcheggiato a fianco del bar, attualmente chiuso. "È una situazione di pericolo incredibile" commenta il capogruppo della Lega, "a riprova del lassismo di un’amministrazione comunale che promette bischerate da un decennio, senza realizzarne una, e che permette che piscine, stadio, giardini, strade e fontane vadano in malora, in una città in cui trovare una fonte d’acqua funzionante è più difficile che imbattersi in un pur raro cestino della spazzatura". Il capogruppo del Carroccio replica anche al presidente del Cgfs Grifasi che, dopo il suo attacco, aveva difeso la gestione della struttura. "E’ incredibile che il presidente Grifasi non abbia nemmeno il pudore di ammettere gli errori fatti e le mancanze nella gestione della piscina: gestione approssimativa, disorganizzata e sciatta ma che costa centinaia di migliaia di euro ai pratesi".

Il tagliaerba è stato poi rimosso, ha riferito ieri il capogruppo della Lega in un post pubblicato sui social accompagnato però da un video dove stavolta si denuncia la presenza di una trappola per topi sotto una panchina: "Confido che venga spostata immediatamente e messa in un luogo dove non possa essere raggiunta dai bambini. Ma quante altre situazioni di potenziale rischio ci possono essere che mi sono sfuggite? Il Comune deve intervenire".

E proprio dal Comune arriva la risposta alle segnalazioni effettuate da Spada per voce del vicesindaco e assessore allo sport, Simone Faggi. "Certo, faremo le verifiche del caso, questo è scontato" esordisce Faggi. "Aldilà delle polemiche, però, la questione delle piscine di via Roma va contestualizzata, perché sappiamo che è complicata, anche per chi la frequenta, a causa dei cantieri in corso. Va detto però che ci sono tre cantieri lì, perché l’amministrazione ha messo di tasca propria 3,8 milioni per garantire in futuro alle famiglie un impianto completamente nuovo. L’alternativa era chiudere tutto, ma non vedo perché, dal momento che la vasca da 25 metri era idonea e le valutazioni dall’Asl per la sua apertura erano positive. Abbiamo pensato che dare la possibilità di utilizzare la piscina a 150 persone fosse meglio di niente. Quindi, andare a fare le foto del cantiere, per poi dire che quello è un cantiere, mi sembra solo un pretesto per fare sterili polemiche. Poi, se il consigliere Spada vuole, possiamo fare come Pistoia, che non ha una piscina pubblica, ma dal momento che noi ce l’abbiamo, facciamo un altro tipo di politica".

