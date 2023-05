Via Reggiana, rebus aule Ipotesi centro Ventrone

PRATO

Il rebus delle aule si sbroglierà soltanto a giugno. Si prende un mese di tempo il presidente della Provincia, Simone Calamai, per trovare una soluzione sostenibile per gli studenti del Dagomari. La scuola sarà oggetto di un maxi intervento di ristrutturazione che costringerà una parte degli alunni a traslocare all’ex Stella d’Italia. Le aule in piazza Duomo però non sono sufficienti per tutti: per la prima parte dell’intervento cantieri sarà necessario occupare tredici classi, tre in più del previsto. Da qui la necessità di trovare una soluzione alternativa che non potrà essere la rotazione come ipotizzato in un primo momento: il Dagomari con i laboratori ha lezioni anche durante il pomeriggio, inoltre la scuola ospita anche il corso serale. Due fattori che non permettono la rotazione mattina e pomeriggio dei ragazzi. Sarà necessario quindi individuare degli spazi utilizzabili fin da settembre e la mattina. A questo punto entra in gioco una seconda soluzione che è rappresentata dal centro Ventrone, dove attualmente il Dagomari ha già una succursale. L’immobile è di proprietà del Comune, la Provincia dovrebbe quindi chiedere al Comune la disponibilità di più spazi almeno per alcune settimane. Ieri mattina si è svolto un nuovo incontro tra il presidente Calamai e la preside Claudia Del Pace. Inoltre sarà necessario trovare anche una soluzione per la palestra, anche’essa oggetto di ristrutturazione. Gli studenti quindi dovranno essere dirottati in un’altra struttura per svolgere le ore di educazione fisica.