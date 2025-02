Via Pontormo, nessun intervento. La fognatura spetta ai privati

Nuova fognatura di via Pontormo a Carmignano, niente da fare dopo tre anni di proteste, esposti, incontri con Comune, Asl e Publiacqua.

Marco Panerai, pensionato di 88 anni con moglie disabile al 100% raccontò la sua storia per la prima volta su La Nazione nel febbraio 2022 perché dal muro di cinta della sua casa fuoriuscivano acque scure. "Publiacqua – racconta Panerai - rilevò tre perdite in 20 metri, che formavano un rigagnolo di acque scure nella mia proprietà. Abbiamo passato l’estate 2022 in compagnia di cattivo odore e di un allevamento di zanzare, tanto da dover tenere le finestre chiuse, con conseguente presenza di muffa e umidità all’interno di casa, in salotto, in cucina, nella camera da letto di mia nipote e nello studio. Dopo frequenti visite in Comune, decisi di fare un esposto alla Procura, informando l’ufficio igiene il quale effettuò un controllo il 10 aprile 2023 rilevando una situazione tutt’altro che salubre".

La Nazione ha documentato la muffa e l’umidità che in questi anni ha caratterizzato la loro casa, oltre al ristagno delle acque scure nel resede. Publiacqua è partita con i lavori di rifacimento della fognatura ed ecco la beffa per Marco Panerai: "Publiacqua ha eseguito i lavori – spiega – della nuova fognatura, ma non eliminando né intervenendo sul tratto che perde. L’intervento ha riguardato solo l’eliminazione degli scarichi provenienti dal parcheggio e dal complesso di Santa Caterina, di proprietà comunale. Peraltro il Comune, con comunicazioni del 28 maggio e del 24 ottobre 2024, respingeva nuovamente ogni addebito, rimettendo la responsabilità dei danni e disagi da me subiti ai proprietari delle case di via del Pontormo. In conclusione, io che sono quello che subisce, non so chi scarica nella fognatura, ed il Comune non è in grado di intervenire". In sostanza, il rifacimento della fognatura sarebbe a carico di Panerai e degli altri residenti.

"Publiacqua – spiega l’azienda in una nota - ha eseguito le opere di cui si era fatta carico terminando a fine luglio 2024. Tale intervento ha permesso di raccogliere e collettare gli eventuali reflui provenienti da nord. Probabilmente le abitazioni di cui parla il signor Panerai, e che insistono in area privata, scaricano ancora sulla condotta privata preesistente (su cui noi non possiamo intervenire). Le soluzioni quindi sono due: o viene rifatto il tratto di condotta privata o le abitazioni di cui sopra si allacciano alla nuova rete da noi posata in estate. Su questo però noi non abbiamo potere di intervento".

M. Serena Quercioli