Via Pomeria, una targa per Valeria

Una targa per ricordare Valeria Vannucchi (foto), instancabile animatrice del Comitato per via Pomeria, nato per valorizzare quella zona della città con l’arte e la cultura, con iniziative per promuovere la socializzazione, per farla vivere, per combattere il degrado. In ricordo della presidente prematuramente scomparsa proprio un anno fa, domani alle 15 il Comune installerà una targa alla memoria nel giardino di via Pomeria, all’angolo con via Baldinucci. E a propositio di iniziative che partono dal basso, dai cittadini, dalle donne, dalle associazioni per valorizzare gli spazi comuni, da ricordare l’appuntamento di oggi con Mani in piazza, in San Domenico temporaneamente pedonalizzata. Una giornata promossa dal Comitato piazza San Domenico in collaborazione con il Comune e l’associazione Pane di LunTerzo con giochi di strada per i più piccoli, uno spettacolo di burattini, la presentazione di cargobike e di un laboratorio di cicloriparazioni. Ci sarà anche un mercatino di prodotti alimentari e artigianali che proporrà miele, formaggi, pane e altri prodotti da forno, succhi e marmellate di mirtillo e lampone, noci e poi abiti per bambini e adulti, accessori in pelle, lana, cotone, bigiotteria e accessori per la casa. Tutto ciò è frutto dell’energia e della creatività di artigiane e produttrici agricole.