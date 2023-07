Via Pomeria, furti e auto spaccate "Balordi e tossici la fanno da padrone"

"Abitiamo in via Pomeria dal 2021 e da quando ci siamo trasferiti stiamo assistendo a un costante aumento del degrado e degli episodi di microcriminalità". A raccontare i disagi della zona è Pietro Cuomo, un residente che ha affidato a La Nazione una lettera per denunciare la difficile quotidianità dell’area di via Pomeria. "La zona intorno al fontanello di piazza Generale Giuseppe Castellano è diventata ormai un punto di incontro per balordi e tossici a qualsiasi ora del giorno – dice –. Così come pure la zona tra via Flaminio Rai e Arrigo Simintendi, e l’area intorno al supermercato Coop di Via Valentini. Solo questo mese il vetro dell’automobile ci è stato spaccato due volte, semplicemente per cercare qualche spicciolo all’interno dell’abitacolo. E nel corso del 2023 il nostro condominio è stato oggetto di più di cinque visite di balordi che hanno forzato la porta d’ingresso rubando qualsiasi cosa all’interno delle cantine e nei garage. Una situazione questa che si va a sommare ai furti e ai danni subiti dal nostro condominio anche nel 2021 e 2022. Di fatto ormai non si può lasciare più niente né in macchina, né nelle cantine altrimenti si corre il rischio di vederselo rubato".

Cuomo nella sua lettera inviata a La Nazione sottolinea anche come le attività di zona siano state prese di mira dalla microcriminalità. "Non fanno eccezione i numerosi esercizi commerciali di via Pomeria che hanno avuto ripetuti furti notturni, con tutti i disagi e le perdite economiche che ne derivano – aggiunge -. Come residenti lamentiamo a gran voce l’assenza di forze dell’ordine in zona e di telecamere di videosorveglianza. Ma quello che più intristisce è la sensazione di grande insicurezza che ormai si vive a Prato da un po’ di anni a questa parte e il senso di assoluta impunità che si avverte vista la serenità con la quale i delinquenti rompono vetri, spacciano, commettono furti, rovistano nei cassonetti ad ogni ora del giorno e della notte. Da cittadino innamorato della sua città e da contribuente esprimo la mia profonda insoddisfazione per come viene gestito dalle autorità cittadine il problema sicurezza – conclude -. Un argomento che purtroppo coinvolge molte altre zone di Prato che sono diventate avamposti di criminalità e disagio sociale".