Via piante e luci dai chiassini. I commercianti non ci stanno: "Pronti a curare noi le piante"

Ciò che è bello dura poco, è proprio il caso di dirlo. Nello specifico, è durato tre mesi. Spente le luci martedì, smontate ieri mattina piante ornamentali come felci ed edere: il progetto "Che chiassino" è diventato un ricordo. Così come le belle cartoline illuminate da vicolo Fior di Vetta e vicolo dei Gherardacci che hanno popolato i social quest’estate, con foto evocative e delicate scattate dai turisti sorpresi da tanta bellezza in queste stradine incastonate fra via Pugliesi e via Verdi, via Garibaldi e via Tintori. Angoli magici, pronti per essere catturati dagli obiettivi.

Nel giro di due giorni è tornato invece il buio in questi due attraversamenti pedonali del centro, riqualificati grazie a un’iniziativa dell’ex assessorato al centro storico prima che l’amministrazione venisse commissariata. E con il buio sono già tornati rifiuti ed escrementi. Fine della sperimentazione per via del mancato rinnovo della convenzione con Consiag Servizi Comuni, almeno a quanto si apprende.

Vietato però piangersi addosso e così i commercianti si sono rimboccati le maniche come sono a abituati a farlo i pratesi, senza aspettare soluzioni dall’alto. Non vogliono rassegnarsi a perdere questi angolini di bellezza. Sono pronti a pensarci da soli.

"Siamo disposti ad ‘autotassarci’ provvedendo in autonomia all’annaffiatura e al mantenimento delle piante fino a che non ci sarà un nuovo stanziamento di risorse – sottolinea Gianluca Ugolini del negozio "Heaven Flowers", proprio di fronte a vicolo Fior di Vetta - Chiediamo solo di avere il permesso per riattaccare al muro le piante, attivando in questa direzione le associazioni Confcommercio e Confesercenti per la richiesta al Comune".

Inevitabili i mal di pancia fra chi vive e lavora in via Pugliesi e via Garibaldi: un vicolo più illuminato e decoroso, c’è poco da fare, è un presidio di sicurezza a tutte le ore del giorno e della notte.

Quello per abbellire i chiassini era un investimento fatto a suo tempo dal Comune che aveva reperito i fondi dalle multe per i fondi sfitti lasciati in balia del degrado.

"Si era creato un mini salotto in centro – racconta Dina Logi di "Acqua e limone", storica insegna di via Pugliesi - Va bene che siamo commissariati ma non credo sia complicato mantenere la manutenzione di due vicoli, visto il ritorno in termini di decoro e sicurezza".

Pronto a prendersi cura delle piante anche lo storico centro estetico "Cipride" che è praticamente contiguo al vicolo Fior di Vetta. "Un gran peccato che questa esperienza sia finita – sottolinea Maria Rosa Gualtieri – in compenso vediamo di nuovo la sporcizia nel vicolo. Tanti stranieri si fermavano a fare fotografie, anche ad agosto, quando in giro non c’era nessuno".

In realtà, era prevista una durata fino al 15 ottobre per l’innaffiatura dell’arredo a verde composto da un centinaio di piante nei due vicoli, almeno secondo la determina comunale di affidamento a Consiag Servizi Comuni con data del 24 giugno, per un impegno di quasi ottomila euro.

Amarezza anche in via Garibaldi, con Sara Bartoloni del negozio "Sara" che ammette: "Ce ne fossero di più progetti come questi".

Sui chiassini, con post su Facebook, torna anche l’ex assesore al centro storico Diego Blasi, ideatore dell’iniziativa. Nella foto che allega al suo post si vede il vicoletto nel sua nuova bellezza: luci e verde a illuminare i vicoli. "Questa è una foto a cui sono molto affezionato. Era il giorno in cui si accendevano i primi due chiassini in centro storico – scrive Blasi sui social –. L’idea era quella di illuminare e generare bellezza in questi squarci meravigliosi nel cuore della città. E mi ero impegnato per continuare su questa strada, cercando di accendere anche gli altri. Una piccola cosa, ci mancherebbe, ma un po’ la differenza la stava facendo. Da oggi torneranno al buio – continua nel suo post sui social l’ex assessore – perché il progetto purtroppo non può essere prorogato. Sono passati soltanto poco più di tre mesi, sembra un secolo fa".

Maria Lardara