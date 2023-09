Via Pericolo chiusa da sei mesi: "Unico accesso: siamo in ostaggio"

Nomen omen per via Pericolo. La strada senza sfondo è stata chiusa con ordinanza comunale lo scorso marzo "a causa di danni strutturali rilevati al tombamento carrabile del fosso Stregale" che si trova proprio all’inizio di via Pericolo, in corrispondenza dell’innesto con via Venezia. In buona sostanza la struttura potrebbe cedere da un momento all’altro. Il provvedimento di chiusura fin da subito ha creto gravi disagi per i residenti oltre che trasformarsi in pericolo vero e proprio. Lo scorso 25 settembre è scoppiato un incendio che ha interessato per fortuna soltanto delle sterpaglie nei campi compresi tra via Milano e la stessa strada a Montemurlo. Peccato che via Pericolo fosse l’unico accesso possibile per i mezzi di emergenza intervenuti.

Un episodio che ha preoccupato non poco i residenti che da tempo chiedono all’amministrazione di intervenire. La strada infatti è inaccessibile anche a piedi data la pericolosità riscontrata. L‘inizio dei lavori per il ripristino della struttura danneggiata è stata più volte sollecitata dai residenti anche per ragioni di sicurezza e di emergenza, come quella che si è verificata con l’incendio, ma nessun lavoro è stato iniziato in sei mesi e al momento non c’è nessuna previsione di tempi a riguardo.

"Via Pericolo ad oggi risulta ancora chiusa e, stando alla cartellonistica presente, le abitazioni non sarebbero raggiungibili nemmeno a piedi, ledendo quindi pesantemente i nostri diritti e mettendoci in serio pericolo in caso di emergenze", si sfogano i residenti. "Non comprendiamo le motivazioni per cui l’amministrazione non vuole adoperarsi per il ripristino della strada danneggiata ma stia valutando come unica possibilità la costruzione di un nuovo collegamento con via Prato che comporterebbe tempi e costi notevolmente superiori".

Silvia Bini