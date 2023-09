Via Medicea: la domenica di festa. Un viaggio fra arte, storia e natura

La Festa della Via Medicea: domenica si celebra il cammino alla portata di tutti che unisce storia e ambiente. Una giornata di iniziative, escursioni e degustazioni di prodotti tipici immersi nel patrimonio storico e naturale di Prato e dintorni. Il quartier generale della festa è alle Cascine di Tavola, a Prato, dove parte la Via Medicea: nell’area della Rimessa delle Barche animeranno la festa stand gastronomici e di artigianato locale. Dalle 10 alle 20 si potranno degustare le eccellenze gastronomiche del territorio, provare ricette tipiche e acquistare prodotti di artigianato. Sia la mattina che il pomeriggio partiranno, dal Parco delle Cascine, tante escursioni e passeggiate di vari livelli e difficoltà e nell’area della Rimessa bambini e ragazzi potranno, con l’aiuto di esperti, cimentarsi in attività sportive, come l’orienteering, l’ultimate frisbee e la mountain bike, e divertirsi in armonia con la natura. Nel pomeriggio, dalle 17, i Dialoghi intorno al Cammino: i protagonisti della Via Medicea, guide, esperti, amministratori, intratterranno il pubblico raccontando i luoghi, la storia, i sentieri e nuovi progetti legati alla Via.

La Festa riguarda anche la scoperta della Via Medicea, che si potrà percorrere con guide esperte. Sono previsti sei percorsi diversi, per lunghezza e complessità, che si concludono tutti al Parco delle Cascine. Per favorire i partecipanti è stato organizzato un servizio gratuito di autobus che li condurrà ai vari punti di partenza. Tra le proposte da segnalare il percorso con l’ultramaratoneta Antonio Mammoli. Ricordiamo che la Via Medicea è composta da quattro tappe dislocate in 78,3 chilometri di cammino di difficoltà medio-bassa (tra cui due percorsi ad anello) e abbraccia tre province e nove comuni: Prato, Poggio a Caiano, Carmignano, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite.

"Siamo contenti di poter presentare la seconda edizione della Festa della Via Medicea – dice l’assessore al turismo Gabriele Bosi -, un appuntamento con cui vogliamo valorizzare una Via importante, caratterizzata da tutti gli elementi che rendono famosa la nostra regione nel mondo: arte, storia, natura ed enogastronomia. Con un programma ampio e condiviso, insieme ai comuni e alle tante associazioni del territorio, vogliamo dare risalto a un’esperienza di turismo lento e sostenibile sempre più ricercato e apprezzato anche all’estero. Ringrazio la Regione Toscana per il sostegno e tutti coloro che rendono possibile questa festa".