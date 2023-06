Via Medicea, concluso il progetto di posizionamento della nuova segnaletica direzionale

Prato, 16 giugno 2023 - E' concluso - in anticipo rispetto ai tempi preventivati - il progetto di posizionamento della nuova segnaletica direzionale lungo la Via Medicea. Collocati ufficialmente tutti i 398 cartelli sul cammino di 80 km che tocca nove Comuni e tre ambiti turistici diversi, partendo dalle Cascine di Tavola e arrivando a Fucecchio, fino a ricongiungersi con la Via Francigena. Il progetto è stato elaborato e candidato dal comune di Prato, in quanto ente capofila della Via Medicea, a un bando della Regione Toscana, ottenendo un finanziamento complessivo di 44mila euro per la collocazione di una segnaletica direzionale che permette ai camminatori di percorrere nel modo più comodo e sicuro questo importante cammino lungo le colline del Montalbano.

"Siamo soddisfatti per la realizzazione di questo progetto - dichiara l'assessore al Turismo Gabriele Bosi - che ci permette di valorizzare ulteriormente la Via Medicea, cammino a cui teniamo molto. Questa Via, infatti, permette di offrire ai camminatori una bella esperienza di turismo lento e sostenibile, attraversando luoghi caratterizzati da emergenze culturali uniche come le Ville Medicee, paesaggi naturalistici straordinari, eccellenze enogastronomiche tipiche del territorio. Ringrazio per questo risultato importante i tecnici e gli uffici competenti che ci hanno lavorato, gli Assessori di tutti i Comuni che hanno seguito il progetto, la Regione Toscana per il finanziamento. Ora continua il lavoro di promozione della Via, con un nuovo appuntamento: la seconda edizione della Festa della Via Medicea, che si terrà Domenica 24 Settembre presso le Cascine di Tavola".