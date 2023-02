"Via Mazzini pericolosa Le auto corrono troppo"

"Questa strada sembra una pista di formula uno nonostante sia in Ztl. Le macchine sfrecciano a velocità elevata mettendo in pericolo la nostra sicurezza. L’amministrazione comunale deve prendere dei provvedimenti. E’ da tempo che lo chiediamo". Queste le parole di Laura Balla, la pittrice e scultrice, con lo studio proprio in via Mazzini, che insieme ai residenti e ai commercianti della zona ha promosso una raccolta firme per risolvere l’annoso problema delle auto che transitano ad alta velocità mettendo a rischio pedoni, ciclisti e mamme con il passeggino. "Abbiamo purtroppo constatato – spiega – un netto peggioramento della situazione in via Mazzini, con un notevole aumento del traffico, nonchè della velocità delle auto. Le macchine provengono principalmente da via dei Tintori, via Cairoli e da altre strade del centro, tutte in Ztl, che usano via Mazzini per arrivare in piazza San Marco. La velocità – continua Laura Balla – risulta particolarmente pericolosa per i pedoni e i residenti considerando che in via Mazzini sono totalmente assenti i marciapiedi e, molto frequentemente, i lati della strada sono selvaggiamente occupati da automobili e persino da camion. Questa situazione non può essere accettata, sia per noi che ci abitiamo e lavoriamo, sia per coloro che decidono di passare da via Mazzini per raggiungere il centro". Residenti e commercianti non si limitano a protestare, ma sono pronti a proporre idee e dialogare con l’amministrazione comunale per migliore le condizioni di circolazione della strada. "Abbiamo in mente – spiegano residenti e commercianti – molte possibili migliorie, dall’installazione di autovelox per combattere l’eccesso di velocità alla realizzazione di tratti di strada rialzati o magari protetti, destinati ai pedoni. Non possiamo decidere cosa fare, ma di sicuro chiediamo aiuto, in primis per consentire una maggior sicurezza stradale dei pedoni e in secondo luogo per migliorare la qualità generale di quella che una volta era la via d’ingresso della nostra Prato".

Un’altra proposta di residenti e commercianti sarebbe quella di far girare la auto dietro il Castello dell’Imperatore, all’inizio di via Mazzini, e permettere agli automobilisti di arrivare in piazza San Marco attraverso viale Piave, strada molto più larga e dotata di marciapiedi. E’ possibile firmare la petizione alla farmacia Moderna, l’erboristeria Rosa Tea, lo studio artistico della pittrice Lauraballa, l’agenzia immobiliare, l’associazione La Bottega del Nendi e gli studi medici Palazzolo.

Monica Bianconi