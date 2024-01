Via Mazzini, Lega in campo: "Quanti controlli nella strada dopo tutte le segnalazioni?"

La battaglia di commercianti e residenti di via Mazzini finisce in consiglio comunale. Il capogruppo e leader provinciale della Lega, Daniele Spada, ha presentato una domanda di attualità per chiededere all’amministrazione "quanti siano stati i controlli per l’accesso ed il rispetto dei limiti di velocità negli ultimi tre mesi in via Mazzini" e se la richiesta "di progetti per il decoro da parte dei cittadini sia dovuta all’incapacità dell’amministrazione di progettare ed attuare interventi in tal senso". In pratica Spada vuole capire perché la giunta, rispondendo alle lamentele dei cittadini, abbia chiesto a loro di elaborare un progetto di riqualificazione della strada invece di impegnarsi a realizzarne uno proprio. Una strada che soffre, a detta di chi ci vive e lavora, per il troppo traffico nonostante la Ztl, l’eccessiva velocità con la quale viene percorsa e anche per problemi legati a spaccio e degrado.

"I vigili si vedono soltanto per fare le multe", si è lamentata la gente, mentre il Comune ha replicato che i controlli ci sono e che le richieste avanzate dai cittadini, che hanno incontrato l’assessore Leoni nei mesi scorsi, sono state accolte, come dimostra l’installazione del cartello con il limite di velocità a 10 chilometri all’ora.

Provvedimenti insufficienti, ribattono residenti e commercianti che si sentono poco considerati pur abitando in una strada storica della città che rappresenta anche uno degli ingressi al centro storico. Adesso la battaglia si sposta in consiglio comunale con la domanda di attualità della Lega.