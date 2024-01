Via Mazzini, 32 controlli in tre mesi: "Così non si risolvono i problemi"

La battaglia di commercianti e residenti di via Mazzini è finita in consiglio comunale. Il capogruppo e leader provinciale della Lega, Daniele Spada, ha presentato una domanda di attualità per chiededere all’amministrazione "quanti siano stati i controlli per l’accesso ed il rispetto dei limiti di velocità negli ultimi tre mesi in via Mazzini" e se la richiesta "di progetti per il decoro da parte dei cittadini sia dovuta all’incapacità dell’amministrazione di progettare ed attuare interventi in tal senso".

La risposta arrivata dall’assessore alla polizia municipale Flora Leoni che ha parlato di 32 controlli in tre mesi (dieci al mese) non ha convinto del tutto Spada: "Su via Mazzini serve fare di più, è una strada tanto bella, quanto gravata da problemi - dice il consigliere -. Pochi controlli fatti per la sosta appena 32 in tre mesi e nessuno per l’accesso, si demanda tutto ai varchi, ma non si tiene conto dei tanti indisciplinati che arrivano ad esempio in contromano dal Castello". Il capogruppo della Lega chiede un pugno più incisivo per frenare i comportamenti che mettono a rischio la vivibilità in una delle più belle strade del centro città.

"I dati enunciati dall’assessore Leoni, non sono certo adeguati a migliorare la situazione in cui versa attualmente la strada - aggiunge Spada -. Nè é pensabile che per ottenere decoro i cittadini di una strada debbano organizzarsi in associazione o consorzio, come caldeggiato anche in consiglio dallo stesso assessore. Se questi ci sono, ben vengano, ma un’amministrazione attenta ed efficace deve avere capacità di progettazione e di intervento, indipendentemente dal contributo dei cittadini, altrimenti ci domandiamo cosa ci stiano a fare al governo della città".