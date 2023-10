Via Magnolfi, prove di ripresa: apre negozio

Non solo problemi. In via Magnolfi sta per aprire un’altra attività dopo che ad agosto era stato inaugurata la Caffetteria La Delizia, nel fondo che un tempo ospitava Chocolat e più recentemente il Caffè Viola. Sabato infatti è in programma il taglio del nastro del negozio della catena NaturHouse (più di 450 punti vendita sparsi in tutta Italia), che si occupa di benessere fisico della persona a 360 gradi. "Vendiamo integratori alimentari, a base di frutta e verdura, tutti naturali e approvati dal ministero della salute, ma anche pasti sostitutivi, prodotti di bellezza, tisane, pacchetti detox e molto altro – racconta la responsabile Valentina Bruni (nella foto) – Oltre a questo, offriamo una consulenza gratuita con una specialista, laureata in scienze della nutrizione e scienze biologiche, che fornirà dei consigli per una dieta equilibrata e un’alimentazione sana a chi sarà interessato. Ogni settimana si può fissare un appuntamento per controllare i miglioramenti raggiunti".

La scelta di aprire un negozio in via Magnolfi, ad un passo dalla stazione del Serraglio e nel cuore di una zona caratterizzata dai noti problemi di spaccio, viene definita da Valentina come "un azzardo. Sono perfettamente consapevole delle criticità di questa strada, che un tempo era bellissima – aggiunge – Diverse attività hanno chiuso, ma spero che si possa invertire la rotta e che il mio esempio possa aiutare in questo senso. Credo fermamente nel mio progetto".

Francesco Bocchini