Prato, 22 agosto 2023 – Il ministero dell’Ambiente ha dato il via libera al tunnel del Soccorso. Dopo un’attesa di oltre due anni si è conclusa la procedura di Valutazione di impatto ambiantale (Via) con parere positivo, salvo alcune prescrizioni legate soprattutto alla falda sotterranea (bisogna evitare l’effetto-barriera). Finalmente dunque è arrivata la svolta tanto attesa dall’amministrazione per procedere con uno dei progetti bandiera dell’intero mandato amministrativo.

Il tunnel si può fare, dunque, ma i tempi non saranno brevi. Tra progettazione e realizzazione serviranno ancora anni, anche se la conclusione della Via può finalmente far partire una nuova fase e riaccendere le speranze di chi, ogni giorno, è costretto a rimanere in fila.