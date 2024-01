Via libera al dibattito sul comune unico

Primo incontro aperto al pubblico per il comitato per il comune unico, che ha dato appuntamento a chi voleva approfondire l’argomento alla Casa del Popolo di Vaiano, lunedì sera. E prima opportunità per chi voleva firmare i moduli per chiedere il referendum, opportunità che si ripeterà nelle prossime settimane con una raccolta firme che sarà fatta, davanti ad un pubblico ufficiale, nei luoghi di aggregazione come ad esempio i mercati settimanali, probabilmente ad iniziare dai prossimi di Carmignanello e di Vaiano. Le ragioni che hanno portato gli aderenti al comitato – che qualche mese fa ha ripresentato la proposta di legge per il comune unico, inizialmente presentata a tre mani da Seri, Santi e Storai – sono state spiegate dai due portavoce, Massimiliano Masetti e Nicola Serini, che hanno anche illustrato i vari passaggi dell’iter, che va dalla raccolta firme, in questo momento, al referendum. Sarà quella la vera sede nella quale il cittadino, ben informato da una serie di incontri che si svolgeranno sul territorio, potrà esprimere il proprio favore o la contrarietà alla fusione dei tre comuni valbisentini.

Tutta la procedura che potrebbe portare al comune unico durerà 180 giorni e quindi si andrà abbondantemente oltre i seggi di giugno. In questo periodo ci sarà un confronto fra le ragioni del sì e del no che, vista la ferma opposizione dell’amministrazione di Vernio, potrebbe farsi acceso. Lunedì sera in realtà voci contrarie non ce ne sono state, se non qualche perplessità generica come la richiesta di sapere cosa ne sarà di servizi come i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la sanità - temi che con le competenze comunali c’entrano ben poco e quindi hanno avuto risposte "di maniera" da parte del comitato – e chi ha espresso timore di veder allontanata ancor di più un’amministrazione pubblica che, l’hanno detto in molti, durante il nubifragio si è già dimostrata assai distante. Perplessità più che legittime che il comitato nei prossimi mesi cercherà di dissolvere. "Nei prossimi incontri – spiega uno dei primi promotori del comune unico, Gualberto Seri – scenderemo più nel dettaglio. Probabilmente proveremo a preparare anche una bozza dello statuto del nuovo comune, anche se starà poi a chi sarà eletto dopo la fusione scriverlo. Quello che facciamo oggi è dare delle linee guida, consapevoli che poi potrebbe essere tutto cambiato. Per adesso abbiamo stabilito che la sede amministrativa sia a Vernio, in quanto il municipio è in un palazzo storico di immenso valore, anche identitario, per tutta la Val di Bisenzio, e perché comunque è baricentrico. L’abbiamo inserito nella proposta di legge, dove si chiedeva di indicare la sede del nuovo comune. Ma anche questo, se il nuovo consiglio volesse spostare la sede, potrebbe essere cambiato".