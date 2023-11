Via libera agli interventi urgenti. Obiettivo argini da mettere al sicuro

"E’ necessario agire con la massima tempestività nei territori colpiti, ho appena firmato un’ordinanza per facilitare gli interventi che saranno necessari". Così Eugenio Giani, in qualità di commissario per l’emergenza a seguito degli eventi alluvionali ha firmato l’ordinanza che individua i soggetti attuatori, chiamati a svolgere le azioni necessarie per garantire soccorso e assistenza alla popolazione, attività per ripristinare i servizi pubblici e le infrastrutture di reti strategiche, per gestire i rifiuti, le macerie, il materiale vegetale e alluvionale derivato dagli eventi e per ripristinare i corsi d’acqua.

I soggetti così individuati potranno, sulla base di determinate motivazione, avvalersi di apposita deroghe a una serie di normative vigenti per assicurare massima efficacia e tempestività di intervento. L’elenco dei soggetti attuatori potrà essere integrato e aggiornato in ogni momento, in considerazione dell’evolversi del quadro conoscitivo legato alla gestione dell’emergenza.

Un nuovo tassello normativo che va ad alleggerire la mole della burocrazia che in questo momento non è amica del ritorno alla normalità.

"Intanto anche per tutta la prossima settimana l’impegno è orientato alla pulizia straordinaria delle strade dal fango e dai rifiuti alluvionati - spiega il vicesindaco Simone Faggi -. Serviranno ancora due settimane per lo smaltimento delle auto rimaste danneggiate dall’ondata di piena che attualmente sono al deposito di via Lille. Insieme ai proprietari dei veicoli verranno rimossi e nei casi spacifici rottamati, ma daremo ancora due settimane di tempo per risolvere questa situazione". Interventi di somma urgenza senza cavilli burocratici per i corsi d’acqua: "Prosegue il lavoro importante sulle caditoie otturate dal fango con un potenziamento delle squadre - aggiunge Faggi - insieme a tutto il lavoro importante sulla messa in sicurezza dei corsi d’acqua con il Genio Civile che sta svolgendo un lavoro di ricognizione". I fari sono puntati sul Bisenzio in particolare nella zona della vallata, al Bardena e al torrente Bagnolo.

Silvia Bini